Covid, per le scuole superiori probabile Dad al 100% anche la prossima settimana

Liguria. Almeno per la prossima settimana le scuole superiori liguri resteranno in dad al 100%. L’ipotesi, che ancora non si è tramutata in un ordinanza ufficiale, è stata anticipata questa sera dal governatore della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Domani faremo una valutazione in base ai dati – ha detto Toti – ma mi pare probabile vista la curva epidemiologica che per la prossima settimana non ci saranno cambiamenti”.

Il governatore avrebbe già anticipato la decisione quasi scontata al provveditore ligure Ettore Acerra, che proprio oggi ha chiesto l’orientamento della Regione rispetto a un’eventuale riapertura che, a quanto pare, non ci sarà, almeno non la prossima settimana.