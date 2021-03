Covid, Pastorino (Linea condivisa): “60mila dosi in meno per i vaccini AstraZeneca”

Liguria. Sono scese da 86.000 a 26.000 le dosi di vaccino AstraZeneca che verranno consegnate alla Liguria. Ad affermarlo è il vicepresidente della Commissione II “sanità e sicurezza sociale” Gianni Pastorino.

“Veniamo a conoscenza di questo fatto increscioso al concludersi di due giorni di consiglio straordinario sul piano vaccinale – commenta il capogruppo di Linea Condivisa Pastorino – Un consiglio inutile, durante il quale il presidente Toti non ha risposto a nessuna delle questioni sollevate dall’opposizione e in cui, soprattutto, non ha condiviso con l’aula questa notizia sulle consegne dei vaccini. Notizia che, in qualità di presidente e di assessore alla sanità, presumibilmente sapeva già”.

“Ne consegue che tutta la propaganda fatta da Toti, e anche dal sindaco di Genova Marco Bucci che si vanta della postazione per i vaccini ricavata al padiglione Jean Nouvel, sull’efficienza del piano vaccinale ligure e sulle previsioni in merito alle persone vaccinate giornalmente andrà clamorosamente delusa – prosegue Pastorino – Vorrei sapere da lunedì cosa diremo alle circa 40mila persone che risultano adesso prenotate”.

“La capacità mediatica di Toti riuscirà probabilmente a nascondere l’ennesimo flop di cui questa regione si rende responsabile – conclude Pastorino – ma i fatti sono questi: tutte le regioni stanno subendo ritardi e tagli nella distribuzione dei vaccini, ma la Liguria è stata e resta un fanalino di coda per numero di vaccini inoculati. Il nostro piano vaccinale è caratterizzato da una totale disorganizzazione, e questo Toti non può nasconderlo né negarlo”.