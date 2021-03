Covid, oltre 100 mila vittime in Italia: in Liguria 3768 decessi

Liguria. Il 18 marzo è la data scelta per celebrare in tutta Italia la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus. Come previsto dal disegno di legge approvato ieri dalla commissione Affari istituzionali del Senato, diventerà una ricorrenza fissa ogni anno.

Diverse iniziative sono previste in tutto il Paese. L’epicentro delle commemorazioni sarà a Bergamo, con la partecipazione del presidente del Consiglio Mario Draghi. Alle ore 11 verrà deposta una corona di fiori al cimitero monumentale della città. Alle ore 11.15, al parco Martin Lutero alla Trucca si svolgerà l’inaugurazione del Bosco della Memoria con la cerimonia per la messa a dimora dei primi cento alberi. Durante la cerimonia sono previsti saluti e interventi istituzionali.

Il 18 marzo è stato scelto perché era il giorno in cui a Bergamo i camion dell’esercito uscivano dalla città per trasportare le centinaia di bare coi morti in attesa di sepoltura e cremazione, un’immagine indelebile dei giorni più difficili della pandemia. Oggi le bandiere saranno a mezz’asta in segno di lutto. L’Italia conta 103mila vittime, in Liguria l’ultimo bollettino aggiornato riporta 3.768.

“Le bare dell’esercito che portavano via centinaia di bare è un’immagine terribile che ha raccontato al mondo il dramma che stava vivendo il nostro paese – scrive il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in un post sulla sua pagina Facebook -. Noi, dopo aver ricordato le vittime lo scorso 26 febbraio al cimitero di Staglieno, lo faremo anche oggi con un minuto di silenzio e le bandiere di Regione Liguria a mezz’asta. Ma soprattutto, lo faremo promettendoci di non dimenticare, chi non c’è più, chi combattendo in prima linea per salvare vite rappresenta la nostra più grande speranza. Lo faremo non arrendendoci e continuando a lottare ancora più uniti contro quel nemico invisibile che tanto ci sta portando via”.

“L’immagine del 18 marzo 2020 – dichiarano dal Comune di Alassio – della lunga fila di camion in marcia funebre rimarrà tra le più tristi e potenti impresse negli occhi di chi ha vissuto questa pandemia”.

“Così come avvenuto il 31 marzo dello scorso anno – dichiara il sindaco di Quiliano Nicola Isetta -, il sottoscritto in occasioni delle cerimonie commemorative per ricordare le tante vittime che piangono le nostre comunità e onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari promuove una piccola cerimonia commemorativa”.

“Tutto questo per testimoniare il nostro essere uniti – aggiunge -, il nostro stare insieme come sindaci, senza distinzione di appartenenze geografiche o politiche, è un segnale importante di fiducia e di speranza da trasmettere alle nostre comunità ancora fortemente provate da questa triplice emergenza sanitaria, economica e sociale.

In concomitanza con l’arrivo a Bergamo del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista per le ore 11 ad Alassio, Quiliano e Albenga ci saranno le bandiere a mezz’asta e si osserverà uin minuto di silenzio. Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis parlerà in piazza San Michele.