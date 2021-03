Valbormida. C’erano anche tre cittadini non comuni – i sindaci di Cairo Montenotte, Dego e Piana – tra coloro i quali questa mattina si sono messi in coda per la vaccinazione.

Ai tre primi cittadini (Paolo Lambertini, Franco Siri e Massimo Tappa) è stato somministrato il vaccino AstraZeneca in quanto appartenenti alle categorie vulnerabili.

Foto 3 di 3





Dal 9 marzo infatti personale scolastico, persone ultravulnerabili e vulnerabili, contattando il medico di famiglia, hanno potuto prenotare la vaccinazione a partire dalle 14. Solo da oggi è possibile invece vaccinarsi.

E’ così che, accanto alle altre persone appartenenti alla stessa fascia di necessità, i tre sindaci hanno potuto effettuare la prima dose di vaccino che li proteggerà dal Covid-19.