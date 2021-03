Covid, nel savonese in crescita positivi e ospedalizzati

Liguria. Sono 321 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.456 tamponi molecolari e 1.711 test antigenici rapidi secondo il bollettino odierno inviato dalla Regione. Di questi, 53 sono in provincia di Savona.

Aumenta il numero di pazienti ricoverati in Liguria che sale a 598 (rispetto a ieri 22 in più) anche per effetto delle mancate dimissioni nel weekend. In tutta la Liguria i pazienti in terapia intensiva sono 64, mentre i morti registrati nelle ultime ventiquattro ore sono 8.

In isolamento domiciliare ci sono 5.666 persone (13 in più), mentre i nuovi guariti sono 280. Il bilancio totale delle vittime sale a 3.736. In sorveglianza attiva 6.315 persone.

Per quanto riguarda i vaccini, sono state somministrate 179.599 dosi su 244.980 consegnate, cioè il 73%. In Liguria hanno completato il ciclo vaccinale 54.820 persone con Pfizer/Moderna e 8 persone con AstraZeneca.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1074, ovvero 15 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono 53. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 112, +10 rispetto a ieri; aumenta di uno, da 12 a 13, il conteggio dei pazienti in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono invece 1584, 29 più di ieri. Degli 8 decessi registrati due sono avvenuti in provincia di Savona: sono due uomini di 83 e 91 anni, entrambi morti all’ospedale San Paolo lo scorso 11 marzo.