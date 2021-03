Provincia. Sono operativi da questa mattina i 20 centri operativi allestiti in tutta la regione per la somministrazione dei vaccini da parte dei medici di base. Nel savonese, in particolare, sono quattro i nuovi “hub”, uno per ogni distretto.

Per il capoluogo Savona si tratta dell’asilo di via Brilla, per il distretto di Albenga dell’Auditorium San Carlo di Via Roma; per le Bormide i vaccini verranno somministrati presso il palazzetto dello sport/bocciodromo di vicolo san Rocco a Millesimo, mentre nella zona finalese il riferimento sarà il Centro Anziani di Borghetto Santo Spirito, in via Ticino 10rosso. Gli appuntamenti già fissati in Asl2 sono 360.

di 46 Galleria fotografica Covid, nel savonese al via le vaccinazioni con i medici di base









Ma come stanno andando le vaccinazioni nei vari centri? Ecco la situazione suddivisa per città.

ALBENGA

É arrivato il gran giorno delle vaccinazioni con Astrazeneca ad opera dei medici di famiglia ai cittadini che rientrano nelle fasce: personale scolastico, vigili urbani, protezione civile e i fragili sotto i 69 anni.

Questa mattina tre dei numerosi medici di famiglia (Sara Griseri, Luca Andreella, Simonetta Amorosino) che hanno aderito all’appello vaccineranno 70 persone. Un’incognita il numero di persone che avranno rinunciato, dato che sarà chiaro solo a fine campagna vaccinale. In attesa Franco Robasto di 68 anni Franco che poco prima del vaccino ci dice: “Sono sereno e aspetto che me lo facciano, arrivo da Cenesi e sono felicissimo di vaccinarmi. Speriamo bene”. Daniela Sciandra: “Ho tanta ansia, ma da lì dobbiamo passare però, se non ci vacciniamo non ne usciamo da questa situazione. Faccio parte del personale amministrativo di segreteria del Luceo Giordano Bruno di Albenga, stanotte ho dormito poco per via delle notizie che si sentono al telegiornale e sui media”.

Il primo vaccinato Franco Robasto: “Vaccino fatto : è andato tutto bene, non ho avuto nessuna paura. Gli unici vaccini li ho fatti al militare in Marina. Mio figlio mi ha invitato a cena ieri sera e mi ha detto: potrebbe essere l’ultima cena. Abbiamo scherzato un po’, ma oggi tutto è andato bene”, spiega dopo aver ricevuto la dose di vaccino.

“Ieri sera ero un po’ in ansia ma sono quelle cose che si devono fare, soprattutto per i nostri bambini – afferma Rossini -. Sono i primi da tutelare”, così Amalia Rossini, insegnante alla scuola dell’infanzia San Clemente.

Soddisfatto anche il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Ad Albenga rimangono attivi due punti di vaccinazione cioè quello presso la Tensostruttura in Regione Campolau gestito completamente dall’Asl e messo a disposizione dal Comune e quello all’Auditorium San Carlo in via Roma gestito dai medici di famiglia in collaborazione con l’Asl che ha messo a disposizione il proprio personale per rendere tutto più agevole e più veloce”.

“Io sono soddisfatto del fatto che ad Albenga ci siano due punti di vaccinazione e che i medici di famiglia abbiano trovato nella loro città una sede idonea alla vaccinazione, realizzata nella massima sicurezza – ha concluso il primo cittadino -. Io penso che la vaccinazione sia la via di uscita da questa situazione ancora molto difficile, quindi invito tutti a vaccinarsi aspettando il proprio turno e senza nessun timore”.

SAVONA

A Savona, all’ex asilo di via Brilla, tutto procede regolarmente.

Il sindaco Ilaria Caprioglio si è recato a far visita al centro intorno alle 10.30 di questa mattina: “Ho parlato con gli operatori e i primi vaccinati che hanno espresso soddisfazione per l’organizzazione spazi adeguati e dedicati alle varie fasi della vaccinazione, ingressi in entrata e uscita separati (diversi da quelli della scuola materna e su un’altra strada) e possibilità di parcheggio – ha spiegato il primo cittadino -. La sede di via Brilla, proposta dalla nostra amministrazione comunale, è stata ritenuta la più idonea da Asl2 per vaccinare un numero massimo giornaliero di 280 persone”.

“In tal modo – ha concluso Caprioglio – possiamo anche garantire il proseguo dell’attività sportiva alle 22 associazioni, per un totale di circa 2000 bambini e ragazzi, che usufruiscono del Palazzetto dello Sport e del Palatrincee. La scelta di via Brilla operata da Asl2 è avvenuta a seguito di sopralluoghi in altri spazi proposti dalla nostra amministrazione comunale. In questo periodo di emergenza sanitaria prosegue la fattiva collaborazione con ASL2 al fine di tutelare la salute pubblica”.

BORGHETTO SANTO SPIRITO

A Borghetto Santo Spirito, al Centro Anziani di via Ticino 10 Rosso, si registra una buona affluenza di persone. Ad avere la priorità sono gli under 70 e le categorie a rischio. Non mancano le disdette da parte di chi ha deciso di non ricevere il vaccino AstraZeneca. Secondo una prima stima sono un 20% le persone prenotate che hanno rinunciato alla vaccinazione. “Un peccato – è stato il commento del sindaco Giancarlo Canepa, che questa mattina ha già svolto un paio di sopralluogo per monitorare la situazione e l’andamento delle somministrazioni -. Il vaccino è l’unica soluzione per uscire prima possibile da questa pandemia”.

“Quanto ai locali, alla logistica e all’organizzazione tutto procede per il meglio – ha aggiunto il primo cittadino di Borghetto -. Naturalmente siamo pronti a correttivi e modifiche sul fronte dell’assistenza alle persone che si recheranno al Centro Anziani, tuttavia la sinergia e il coordinamento operativo è iniziato nel migliore dei modi e auspico che la campagna di vaccinazione prosegue spedita”.

MILLESIMO

Anche in Valbormida tutto sta procedendo secondo programma. In totale nella giornata di oggi verranno inoculate circa 100 dosi, di cui cinquanta al mattino e altrettante al pomeriggio. A ricevere il vaccino AstraZeneca sono forze dell’ordine e protezione civile, ma si procedere anche con le somministrazioni alle fasce “deboli”.

Nonostante la paura e il timore dopo il ritiro di due lotti del farmaco inglese, “a Millesimo non c’è stata alcuna disdetta” afferma il sindaco Aldo Picalli.

L’hub millesimese, che sorge all’interno del palazzetto dello sport di piazza Pertini, non ha iniziato oggi la sua attività: già lo scorso martedì 9 marzo, hanno preso il via le vaccinazioni delle categorie indicate dalla Regione e degli ultraottantenni, che però hanno ricevuto il Pfizer.

ALASSIO

Anche ad Alassio Salute oggi sono iniziate le vaccinazioni con orario continuato 9-18.

Il centro medico ha regalato una scatola dei celebri baci di Alassio alle persone che si sono presentate per ricevere il vaccino.

CAIRO MONTENOTTE

Dal 23 Febbraio è iniziata la campagna vaccinale anti-Covid a Cairo Montenotte. Presso la palestra della Scuola di Polizia Penitenziaria l’ASL2, in collaborazione con il Comune di Cairo, la Protezione Civile cairese e la Scuola stessa, è cominciata la somministrazione dei vaccini alle persone sopra gli 80 anni.

“Il programma sta procedendo con regolarità e continuerà nei prossimi giorni fino alla messa in sicurezza, con la seconda vaccinazione, di tutte le persone più fragili – scrive l’amministrazione comunale sulla pagina Facebook del Comune – . E’ doveroso ringraziare il personale ASL 2, la Scuola di Polizia Penitenziaria, la Protezione Civile, il personale del Comune di Cairo, per la collaborazione e la professionalità che stanno dimostrando”.

“A partire da oggi, lunedì 15 marzo, inizierà la seconda fase della campagna di vaccinazione per le persone tra 18 e 69 anni, gestita dai nostri medici di medicina generale di Cairo Salute (i “medici di famiglia”) presso i locali delle Opes a Cairo. Si tratta di un programma molto importante che metterà in sicurezza la grande maggioranza della popolazione cairese. Anche in questo caso è stata determinante la volontà di collaborare di diversi soggetti – spiegano -. Sarà cura di Cairo Salute fornire tutte le informazioni specifiche relative alle modalità di prenotazione e vaccinazione”.

“E’ doveroso, da parte dell’amministrazione comunale, ringraziare sinceramente quanti si sono adoperati per concretizzare questa iniziativa: il Dott. Morando, che ha aderito in modo tempestivo al progetto mettendosi a disposizione per effettuare quanto prima le vaccinazioni insieme a tutto lo Staff di Cairo Salute, Don Mirco Crivellari, parroco della Parrocchia di Cairo Montenotte, per aver messo a disposizione i locali al primo piano delle Opes, gli scouts cairesi, Giusy Nisi e tutti i volontari dell’AVO Valbormida, la società ELCO per il supporto informatico, il personale del Comune di Cairo per la disponibilità nell’allestimento dei locali. Grazie anche alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Di Scanno, che si è resa disponibile durante la fase progettuale a verificare l’idoneità’ delle palestre dell’Istituto Comprensivo, anche se successivamente sono state selezionate le Opes. Si tratta di un altro bell’esempio di come una comunità viva e coesa, nei momenti importanti e nonostante le difficoltà legate alla pandemia, sia in grado di tirare fuori il meglio per raggiungere gli obiettivi primari del bene comune” concludono.