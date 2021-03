Covid, martedì riprendono le vaccinazioni Astrazeneca a Cairo. Morando: “E’ sicuro, abbiate fiducia”

Cairo Montenotte. Riprenderanno martedì 23 marzo le vaccinazioni Covid-19 con siero AstraZeneca presso il centro vaccinazioni Opes a Cairo Montenotte. “Ne avranno diritto in primo luogo i pazienti già prenotati, i quali saranno contattati e ricalendarizzati dal nostro personale” fa sapere il dottor Amatore Morando, direttore di Cairo Salute. Per martedì sono già 120 le persone prenotate, recuperate dalle vecchie liste sospese con il blocco di Astrazeneca; poche, al momento, le disdette.

Da lunedì in orario di apertura potranno prenotare tutti coloro i quali appartengano a categorie lavorative a rischio: personale scolastico, forze dell’ordine, polizia locale, protezione civile e tutti gli iscritti a società di volontariato impegnate nella lotta al Covid-19.

Da martedì 23 marzo potranno prenotarsi gli appartenenti alla fascia di età da 79 a 75 anni; da lunedì 29 marzo potranno prenotarsi gli appartenenti alla fascia di età da 74 a 70 anni. “I medici curanti stanno esaminando le cartelle cliniche di ognuno per valutare l’idoneità al vaccino AstraZeneca secondo i protocolli in funzione delle patologie sofferte – spiega Morando – Il personale di Cairo Salute contatterà tutti gli idonei per la prenotazione. I pazienti affetti da patologie così dette ultravulnerabili, allettati o congiunti di pazienti trapiantati quindi candidati al vaccino Pfizer o Moderna saranno contattati per essere segnalati al servizio competente dell’Asl per la vaccinazione”.

Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero di Cairo Salute 019/505491 in orario di apertura (9-12; 15-18). “Si sottolinea che l’unico mezzo a nostra disposizione per sconfiggere il Covid-19 è la vaccinazione – aggiunge Morando – che mai come ora bisogna aver fiducia nella scienza e che l’evidenza degli studi dimostra che il vaccino AstraZeneca sia un vaccino efficace e sicuro; alla luce di ciò si esorta pertanto a scegliere di vaccinarsi. Noi medici curanti ce la metteremo tutta per vaccinare il più alto numero di persone nel minor tempo possibile: per raggiungere questo obiettivo dobbiamo sopratutto ringraziare i volontari dell’Avo, la Elco per il supporto tecnico-informatico, i sindaci e le amministrazioni comunali di Cairo Montenotte, Dego, Piana Crixia e Giusvalla, la parrocchia di Cairo, don Mirco, la nostra infermiera, le nostre segretarie e tutti coloro i quali a vario titolo collaborano con noi. Insieme ci riusciremo”.