Covid, in Liguria ancora in calo l’incidenza dei contagi e degli ospedalizzati

Liguria. Secondo il bollettino inviato dalla Regione sull’emergenza sanitaria, oggi sono 272 i nuovi positivi in Liguria, a fronte di 3.963 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.514 tamponi antigenici rapidi.Il tasso di positività scende ancora ed è pari al 6,8%.

Calano anche (per il secondo giorno consecutivo) gli ospedalizzati, 565 in tutta la regione (59 in terapia intensiva), in calo di 8 unità rispetto a ieri. Sono 7 i nuovi decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore.

Genova è la provincia con la maggior parte di nuovi casi ( in totale 130, di cui 111 in Asl 3), seguono Imperia con 63 casi, Savona 47 e La Spezia 30. I casi attualmente positivi sono 6.183 (in calo di 42 unità) di cui 2.866 residenti in provincia di Genova.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 993. Le persone ricoverate in ospedale sono 94 (-5). Sono 10 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.068. Tra i decessi complessivi solo uno è nel savonese, all’ospedale San Paolo di Savona, si tratta di un signore di 85 anni.

Dal 27 dicembre 2020 in Asl2 sono state effettuate 26.202 dosi. Sono 8.270 le persone che hanno ricevuto la seconda dose. 482 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore. A questi dati bisogna aggiungere 155 dosi del vaccino Astrazeneca.