Covid, in Liguria 405 nuovi contagi e oltre 5500 vaccini nelle ultime 24 ore

Liguria. Sono 405 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi dal bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 4625 tamponi molecolari effettuati. Il tasso di positività rispetto ai tamponi molecolari è dunque pari a 8,7%, mentre se si calcolano anche i tamponi rapidi antigenici (oggi 7704) il tasso è di 5,2%.

Dei nuovi positivi, 184 sono riconducibili alla provincia di Genova (155 sotto la Asl 3 genovese e 29 sotto la Asl 4 del Tigullio), 64 sono relativi alla provincia di Imperia, 81 a quella di Savona e 73 allo spezzino. Altri 3 non sono riconducibili a residenti in Liguria.

Al momento in Liguria sono quindi 6292 i casi di Covid-19 attivi, di cui 1042 nel territorio della provincia di Savona.

Sono 5 le persone decedute registrate oggi dal bollettino: si tratta di morti avvenute negli ultimi tre giorni. Il paziente più giovane aveva 71 anni.

Cala di 15 unità il numero di ricoveri in ospedale, che sono in totale 578.

Il numero delle terapie intensive occupate è pari a 64, tre meno di ieri. La soglia di attenzione è attorno ai 70 posti letto di rianimazione occupati.

I guariti sono 345, sia per doppio tampone negativo sia perché trascorsi 21 giorni dagli ultimi sintomi, mentre le persone le persone positive ma in quarantena a casa, perché con sintomi non gravi o asintomatici, sono 5482, 60 più di ieri. In sorveglianza attiva ci sono 6461 liguri.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1014 dosi di Astrazeneca e 4488 di Pfizer/Moderna, quindi 5502 in totale. Al momento Alisa ha somministrato il 74% delle dosi a disposizione.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.042. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 103 (4 in meno di ieri). Sono 12 quelle in terapia intensiva (+2). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.355.