Covid, in Liguria 309 nuovi positivi: nel savonese +104 casi

Liguria. Sono 309 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.398 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.403 tamponi antigenici rapidi. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Dei nuovi positivi, 104 sono stati individuati in Asl2. In Asl1 sono stati individuati 23 nuovi casi. Altri 153 sono stati rilevati in Asl3, mentre altri 6 sono residenti in Asl4. Altri 23 sono stati riscontrati in Asl5. Altri 2 non sono residenti in Liguria.

In totale sono 5.992 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi guariti e deceduti). Sono 26 più di ieri. I casi positivi (compresi guariti e deceduti) sono in tutto 78.287 e cioè 309 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 930.421 tamponi molecolari e cioè 3.398 più di ieri. I tamponi processati con test antigenico rapido dal 14 gennaio ad oggi sono 107.953 e cioè 1.403 più di ieri.

Alle 16 di oggi, lunedì 1 marzo, sono stati consegnati 194.180 vaccini, dei quali ne sono state somministrate 124.896 dosi. La percentuale di vaccini somministrati (sul totale di quelli consegnati) è del 64 per cento. Dal 27 dicembre 2020 a ieri in Asl2 sono state effettuate 22.192 dosi. Per oggi ne sono programmate 984. Hanno ricevuto la seconda dose e quindi completato il ciclo vaccinale 7.470persone.

Sono 571 le persone ricoverate in ospedale, cioè 19 più di ieri, e sono 54 quelle in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 4.914 e cioè 83 più di ieri.

Il totale dei guariti (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi, previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) è di 68.659 e cioè 277 più di ieri. Sono guariti pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi (previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) in riferimento alla circolare del ministero della salute numero 32850 del 12 ottobre.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 6.998. I deceduti sono 3.636 e cioè 6 più di ieri.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 969. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 90 e cioè 12 più di ieri. Sono 6 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.013.