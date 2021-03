Covid, il Viminale ai Prefetti: “Task force contro gli assembramenti”

Liguria. Con la nuova zona arancione e in vista della stretta pasquale e primaverile saranno intensificati i controlli in questa delicata fase di crescita dei contagi e incertezza sui vaccini, in particolare nelle aree urbane a rischio assembramento. Dunque task force di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale per scongiurare ogni situazione di pericolo nella diffusione del virus e far rispettare le disposizioni anti-Covid.

Lo chiede il Viminale in una circolare inviata ai Prefetti: i controlli delle forze dell’ordine vanno svolti “con accuratezza” e si devono concentrare “specificamente nelle aree urbane più sensibili, potenzialmente interessate da fenomeni di assembramento, specialmente in corrispondenza delle giornate festive e prefestive” dice la circolare.

Nel periodo pasquale, poi, servono “mirati controlli lungo le strade di scorrimento extra-urbano, potenzialmente interessate da flussi di traffico più intensi”. Uguale attenzione andrà rivolta “alle stazioni aeroportuali e ferroviarie, come pure agli altri snodi della mobilità urbana”.

La circolare, firmata dal capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, illustra le disposizioni del decreto legge del 13 marzo, che introducono “una disciplina più rigorosa” per contenere, “nella massima misura, la diffusività del virus, contribuendo così alla tenuta del sistema sanitario”.

Per il Viminale quindi “la relativa applicazione dovrà essere sostenuta da un particolare sforzo operativo che incida significativamente sul dispositivo dei controlli“.