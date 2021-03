Covid, Cgil: “Subito il vaccino ai lavoratori dei servizi postali, bancari e assicurativi”

Liguria. “Nella realizzazione del piano per la somministrazione dei vaccini – ferma naturalmente la priorità per le persone anziane, fragili e per quelle impegnate in prima linea nella lotta contro la pandemia – deve essere tenuto in particolare considerazione il personale impegnato nell’erogazione dei servizi bancari, assicurativi e postali in quanto inclusi tra quelli pubblici essenziali”.

La richiesta arriva dalla Cgil ligure in merito alla campagna di vaccinazione e alle categorie lavorative.

“I DPCM che si sono succeduti fin dall’inizio dell’emergenza pandemica hanno sempre previsto – anche nelle fasi più acute – che fossero garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari e assicurativi, e quelli postali, anche per ciò che concerne l’attività di recapito, in considerazione del loro ruolo di sostegno all’economia, alle famiglie e alle imprese”.

“La garanzia di tali servizi è stata possibile anche grazie al forte, costante, straordinario impegno e senso di responsabilità delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano in banca, presso le agenzie assicurative e presso gli uffici postali della nostra regione e di tutta la penisola”.

E ancora: “Le categorie che rappresentiamo, sempre presenti sui propri posti di lavoro dal marzo scorso, hanno inoltre dovuto pagare un prezzo altissimo in termini di stress da lavoro nelle condizioni dettate dall’epidemia, ed anche, purtroppo, in termini di centinaia di lavoratrici e lavoratori dei settori che hanno contratto il Covid 19 proprio sui posti di lavoro, hanno dovuto essere sottoposte/i a cure presso gli ospedali e, in molti casi, sono decedute/i”.

“Chiediamo quindi che le istituzioni regionali e nazionali tengano nella doverosa considerazione quanto da noi richiesto” conclude il sindacato.