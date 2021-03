Covid, bimba di 10 anni trasferita nella terapia intensiva del Gaslini: ha una grave polmonite

Liguria. Nella giornata di sabato è stata ricoverata presso la Terapia Intensiva Covid dell’Istituto Giannina Gaslini una bambina di 10 anni, trasferita dall’Ospedale San Matteo di Pavia con grave polmonite dovuta a infezione da coronavirus.

Attualmente la paziente è stabile ed assistita con casco per la ventilazione (CPAP). La bimba è affetta da una rara malattia infiammatoria cronica caratterizzata da vasculite e stroke cerebrali ricorrenti. E’ seguita da anni in Istituto per la sua malattia di base presso il Centro Malattie Autoinfiammatorie e Immunodeficienze.

Al momento sono 5 i bimbi ricoverati all’istituto Giannina Gaslini di Genova, di cui solo un caso di terapia intensiva. Non è il primo caso purtroppo in cui si è dovuto ricorrere alle cure intensive anche per i piccoli pazienti, soprattutto durante questa terza ondata della pandemia.