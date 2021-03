Liguria. Sono iniziate stamattina alle 7 le prime vaccinazioni all’hub alla Fiera del Mare a Genova allestito da Regione Liguria e Asl3 in accordo con la sanità privata convenzionata. Oltre 500 persone in fila in attesa di ricevere la dose del vaccino.

“Non siamo qui per dare voti e fare classifiche, non fermiamoci ai numerini, utilizziamo le cifre per fare un salto in avanti, benissimo le best practice ma fateci vedere le criticità in modo da risolverle, perché questa guerra deve vedere davvero una collaborazione a 360 gradi, se ognuno non fa la sua parte non ne usciamo”. Ha dichiarato il capo nazionale della Protezione civile Fabrizio Curcio, tornato a Genova dopo essersi occupato di Liguria già in passato, per altre emergenze, e intervenuto all’inaugurazione dell’hub della Fiera. “A noi interessa che il Paese vada avanti insieme, ogni territorio con le sue possibilità”, ha sottolineato ancora.

Foto 3 di 5









“Mandateci più dosi di vaccino possibili perché noi certamente le inietteremo”. E’ l’appello del sindaco di Genova Marco Bucci al generale Figliuolo. “Vorremmo essere la prima città italiana vaccinata completamente, potrebbe essere un grande obiettivo” dice.

E il commissario per l’emergenza gli risponde a stretto giro: “Il sindaco Bucci è stato coraggioso – commenta Francesco Paolo Figliuolo – La Liguria deve fare una media di 13.200 vaccini al giorno e con questo hub ci si avvicina. Questa non è una passerella, si vaccinano le persone”. Il commissario ricorda che domani, “in Liguria arriverà una quota del milione di dosi del vaccino Pfizer già arrivati questa notte nel Paese“.

Il commissario guarda poi all’immediato futuro, sulla base dell’andamento altalenante, fino a oggi, della campagna di vaccinazione. “Il piano vaccinale non deve cambiare ogni due settimane. Le regioni oggi hanno la programmazione bimestrale. Le aziende che producono i vaccini si stanno mettendo in regola ma hanno difficoltà ma ci sono 180 controlli su ogni lotto e garantire i tempi ogni due settimane non è semplice, il fatto che nelle ultime settimane non ci siano stati ritiri di lotti ci lascia ben sperare”.

“Questa campagna non ha precedenti nella storia di questo paese. Serve unità di intenti e non per mettersi delle medaglie. Questo hub vaccinale dimostra gli sforzi di tutta la nostra sanità: mai tanti hanno dovuto tanto a così pochi, per citare Churchill”, ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Oltre 500 persone sono in fila al maxi hub per le vaccinazioni allestito da Regione Liguria e Asl3 in accordo con la sanità privata convenzionata nel primo giorno di operatività. L’hub è entrato in servizio stamani alle 7 con le prime vaccinazioni. “L’hub è organizzato come un aeroporto – ha affermato il direttore dell’Asl 3 Luigi Bottaro – qui si parte per un viaggio, di sola andata, ma di ritorno alla normalità“.

All’ingresso le persone, accompagnate all’hub da un minivan, vengono accolte da personale della Protezione civile e della Asl che misurano la temperatura e assistono alla disinfezione delle mani. La sicurezza è affidata a carabinieri e polizia. Presenti anche volontari della protezione civile e dell’ordine di Malta. Allestito in 15 giorni su oltre 1.300 metri quadrati nel padiglione Jean Nouvel, garantirà inizialmente circa 2 mila vaccinazioni al giorno con una potenziale espansione fino a 4-5 mila somministrazioni giornaliere.

Due le linee di vaccinazione: una, gestita dalla Asl3, rivolta alla fascia d’età tra i 79 e 75 anni e successivamente anche a quella tra 74 e 70 anni, a cui sarà somministrato il vaccino AstraZeneca (e a seguire le altre fasce di popolazione previste dalle linee guida del ministero della Sanità).

La seconda linea è gestita dal personale della sanità privata convenzionata e rivolta alle persone ‘estremamente vulnerabili’, a cui sarà somministrato il vaccino Pfizer BionTech. Gli spazi del padiglione sono stati allestiti con 44 box vaccinali e circa 500 sedie: una parte è dedicata all’attesa prevaccinazione e una parte alla fase indispensabile di osservazione per almeno 15 minuti subito dopo la somministrazione.