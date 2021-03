Covid, al Palasport di Varazze una giornata vaccinale per gli over 80

Varazze. Il direttore generale di Asl2 dott. Marco Damonte Prioli ha comunicato in data odierna al Comune di Varazze di aver fissato una giornata vaccinale al palasport di Varazze il 26 marzo per le persone ultraottantenni alle quali verrà somministrato, dai medici messi a disposizione da ASL2, il “Vaccino Moderna”.

“Le prenotazioni – fanno sapere dal Comune – saranno prese attraverso ‘La Agenda del Sindaco’ ovvero direttamente dal Comune di Varazze telefonando al numero 019-9390202 da domani mercoledì fino a venerdì dalle ore 09:00 alle 13 e dalle 14 alle 18 e ancora la settimana successiva da lunedì a mercoledì con i medesimi orari”.

Interviene il vicesindaco Luigi Pierfederici: “Ringrazio il Direttore generale di ASL2 Dott. Damonte Prioli che ha accolto la richiesta dell’Amministrazione di realizzare un centro vaccinale per gli ultraottantenni del territorio. In questo momento in cui dobbiamo fare fronte comune tra le istituzioni apprezzo particolarmente lo sforzo che la ASL2 ha fatto nei confronti del nostro territorio.

“Nella nota odierna, il direttore, non ha mancato di rimarcare la disponibilità di ASL2 a sostenere per quanto di competenza le altre iniziative locali per la realizzazione del punto vaccinale in collaborazione con i medici di medicina generale e con le farmacie, in attesa ancora di definizione, ma in evoluzione, si spera positiva. Già nella giornata di ieri avevo avuto un confronto telefonico positivo con il Dott. Damonte Prioli e con il consigliere Regionale Bozzano Alessandro, che ringrazio per il supporto all’iniziativa, formalizzato nella nota odierna in risposta alla mia ultima lettera del 12 marzo” ha proseguito Pierfederici.

“Sono lieto – conclude il vicesindaco – di aver trovato piena collaborazione da parte della consigliere comunale delegata alla Sanità Claudia Callandrone, dei Volontari della Protezione civile “A. Fazio” del Comune di Varazze anche per organizzare questa giornata vaccinale oltre che della struttura comunale sempre reattiva e disponibile nei confronti della comunità”.