Covid, a Varazze un punto vaccinale per gli under 65. Minoranza: “Speriamo presto anche per gli over80”

Varazze. Anche Varazze avrà il suo polo vaccinale. Ad annunciarlo sono i consiglieri di opposizione Paola Busso, Massimo Lanfranco e Gianantonio Cerruti che specificano: “Le prime dosi saranno somministrate alla categoria dei docenti”.

“Il centro vaccinale – proseguono – sorgerà in una sede messa a disposizione dal Comune e grazie al fondamentale operato e alla sinergia tra medici di famiglia, farmacisti, Croce Rossa e Protezione Civile che vanno ringraziati per gli sforzi che fanno e per essere al fianco della comunità in tutte le occasioni più complesse”.

Un’ottima notizia dopo la polemica delle scorse settimane, in cui proprio la minoranza accusava il sindaco reggente Pierfederici di non aver fatto abbastanza per attivare anche a Varazze, la terza città della provincia, un hub dedicato alle vaccinazioni degli over 80. Critiche alle quali il primo cittadino aveva risposto: “Quella della minoranza è solo una strumentalizzazione, abbiamo chiesto ad Asl2 di poter istituire un punto vaccinale comunale che potesse coprire anche il territorio circostante ed i comuni limitrofi. Non sono i sindaci a decidere sulla campagna vaccinale, il piano viene redatto da Asl e noi non possiamo che metterci a disposizione e fare fronte comune”.

Dalla fine di febbraio, però, le cose sono cambiate e anche Varazze avrà il suo centro vaccinale. “Siamo soddisfatti di aver contribuito, come opposizione, a questa scelta avendo portato la giusta istanza dei cittadini presso le sedi opportune – concludono Busso, Lanfranco e Cerruti – ci auguriamo che si apra anche un dialogo che vada incontro alle esigenze degli ultraottantenni che sono sicuramente tra le persone che hanno maggiore bisogno di un centro di vaccinazione territoriale”.