Covid, 343 nuovi casi in Liguria: 62 nel savonese

Liguria. Sono 343 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.839 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.695 tamponi antigenici rapidi. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero. Il tasso di positività si attesta al 7%.

In Asl2 sono 62 i nuovi casi di positività. In Asl1 sono stati individuati 62 nuovi casi. Altri 153 sono stati rilevati in Asl3, mentre 28 sono residenti in Asl4. Altri 37 sono stati riscontrati in Asl5. Un caso non è riconducibile alla residenza in Liguria.

In totale sono 6.291 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi guariti e deceduti). Sono 109 meno di ieri. I casi positivi (compresi guariti e deceduti) sono in tutto 83.229 e cioè 343 più di ieri.

Sale di tre persone il numero degli ospedalizzati: sono 635 le persone ricoverate in ospedale in tutta la Liguria, di cui 65 in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 5.483 e cioè 222 meno di ieri.

Il totale dei guariti (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi, previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) è di 73.177 e cioè 440 più di ieri. Sono guariti pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi (previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) in riferimento alla circolare del ministero della salute numero 32850 del 12 ottobre.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 5.696. I deceduti sono 3.761 e cioè 12 più di ieri.

Alle 16 di oggi, martedì 16 marzo, sono stati consegnati 269.550 vaccini, dei quali ne sono state somministrate 191.027 dosi. La percentuale di vaccini somministrati (sul totale di quelli consegnati) è del 71 per cento.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.088. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 115, ovvero 3 più di ieri, mentre 12 persone sono in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.274. Nelle ultime 24 ore si registrano 3 decessi nel savonese: si tratta di un uomo e una donna, rispettivamente di 67 e di 77 anni, mancate all’ospedale San Paolo di Savona, e di una 82enne mancata all’ospedale di Albenga. Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 33.019 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.081 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 11.483. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 2.318 dosi, delle quali 165 nelle ultime 24 ore. Hanno ricevuto la seconda dose 8 persone.