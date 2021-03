Covid, 215 nuovi positivi in Liguria: incidenza all’11%

Liguria. Sono 215 i i nuovi positivi al Coronavirus oggi in Liguria, a fronte di 1.914 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.297 tamponi antigenici rapidi. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra regione di Alisa e ministero. Il tasso di positività raggiunge l’11%.

I nuovi positivi sono così distribuiti sul territorio: 54 nell’Asl2 savonese, 149 nelle due Asl genovesi (139 in Asl3 e 10 in Asl4), 5 nell’Asl1 imperiese, 7 nell’Asl5 spezzina.

In totale sono 6.310 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi guariti e deceduti), ovvero 32 più di ieri. Mentre i casi positivi (compresi guariti e deceduti) sono in tutto 80.615 e cioè 215 più di ieri.

Salgono le persone ricoverate in ospedale, che raggiungono quota 577, ovvero 9 più di ieri in tutta la Liguria. Sono 63 quelle in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 5.372 e cioè 67 più di ieri.

Il totale dei guariti (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi, previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) è di 70.616 e cioè 181 più di ieri. Sono guariti pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi (previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) in riferimento alla circolare del ministero della salute numero 32850 del 12 ottobre.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 6.409. I deceduti sono in tutto 3.689, ovvero 2 più di ieri.

Alle 16 di oggi, lunedì 8 marzo, sono stati consegnati 202.780 vaccini, dei quali ne sono state somministrate 146.483 dosi. La percentuale di vaccini somministrati (sul totale di quelli consegnati) è del 72 per cento. Dal 27 dicembre ad oggi in Asl2 sono state somministrate 26.924 dosi di vaccino Cominarty e Moderna, di cui 468 nelle ultime 24 ore. Hanno ricevuto la seconda dose e quindi completato il ciclo vaccinale 8.544 persone. Sempre nel savonese, dal 27 dicembre ad oggi sono state somministrate 569 dosi di vaccino Astrazeneca, delle quali 119 nelle ultime 24 ore.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.067. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 103 e cioè 3 più di ieri. Sono 11 quelle in terapia intensiva, valore costante. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.102. Non si è registrato alcun decesso nel savonese nelle ultime 24 ore.