Covid-19: nel savonese 84 nuovi contagi e due decessi, ma scendono i ricoverati

Liguria. Un lieve calo degli ospedalizzati (5 in meno rispetto a ieri) e un aumento dei contagiati (106 in più rispetto a ieri, con 269 nuovi guariti). È quanto emerge dal bollettino emesso dalla Regione con i dati liguri sulla pandemia di Covid-19.

Sono 380 i nuovi positivi al coronavirus su 3.401 tamponi molecolari e 1.772 test rapidi antigenici effettuati in Liguria. Cinque i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Attualmente in Liguria ci sono 6.566 positivi (106 in più rispetto a ieri con 269 nuovi guariti). Negli ospedali liguri ci sono 645 ricoverati, di cui 59 in terapia intensiva.

I vaccini somministrati sono il 71% di quelli consegnati, cioè 212.577 dosi su 300.920. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con Pfizer o Moderna sono 72.203.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I nuovi contagi in Asl 2 sono 84, un dato sensibilmente più alto di quello di ieri (57). Anche il totale dei residenti positivi in provincia di Savona sale ancora una volta: ora sono 1207, con un aumento di 42 persone rispetto a ieri. Scendono invece lievemente (-3) le persone ricoverate in ospedale: ora sono 135, di cui 11 in terapia intensiva (uno più di ieri). Incremento anche per i soggetti in sorveglianza attiva, che diventano 1586 (+63 da ieri). Due dei 5 decessi registrati nel bollettino si sono verificati in provincia di Savona, entrambi venerdì 19 marzo: si tratta di due donne, una di 84 anni morta ad Albenga e una di 88 anni deceduta al San Paolo.

Per quanto riguarda i vaccini, dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 37.069 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 161 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 14.466. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 2.558 dosi (dato identico a ieri, dopo le 80 di ieri la campagna vaccinale riprenderà domani).