Covid-19, nel savonese 3 decessi e salgono ricoveri, positivi e soggetti in sorveglianza attiva

Liguria. Sono 57 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Savona, e 458 quelli totali in Liguria su 4481 tamponi molecolari e 2748 e tamponi rapidi. Sono i dati contenuti nel bollettino odierno inviato dalla Regione.

Continuano a crescere gli ospedalizzati, che sono 9 in più rispetto a ieri, 650 in tutta la Liguria di cui 65 in terapia intensiva. Sono 5 i decessi registrati nelle ultime ventiquattr’ore. In Liguria si registrano 6.460 casi totali (100 in più rispetto a ieri con 353 nuovi guariti).

La percentuale di vaccini somministrati si attesta al 70%, cioè 211.605 dosi su 300.920 consegnate. Nelle ultime 24 ore risultano 456 dosi di AstraZeneca somministrate e 3126 Pfizer/Moderna con 71.501 persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I nuovi contagi in Asl 2 sono 57, mentre il totale dei residenti positivi in provincia di Savona sale ancora e arriva a 1165 (+12 rispetto a ieri). Salgono anche (+10) le persone ricoverate in ospedale: ora sono 138, di cui 10 in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva aumentano in modo ancora più importante, salendo da 1368 a 1523 (+155). Ben 3 dei 5 decessi registrati nel bollettino si sono verificati in provincia di Savona: due al San Paolo (il 17 marzo un uomo di 69 anni, ieri una donna di 82) e uno ad Albenga (una donna di 82 anni deceduta giovedì).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 36.908 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 530 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 14.308. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 2.558 dosi, di cui 80 nelle ultime 24 ore.