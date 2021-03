Cosseria. Mentre è ancora caccia ai responsabili dell’atto vandalico che ieri, domenica 21 marzo, ha provocato l’orrenda mutilazione di un crocifisso ligneo situato a Cosseria, il piccolo Comune savonese non ha perso tempo ed ha affidato ad un artigiano (che lo restaurò già 15 anni fa) il Cristo per farlo tornare al suo antico splendore.

Ieri, la notizia dell’atto vandalico ha letteralmente fatto il giro delle cronache nazionali e ha scosso gli animi non solo degli abitanti della piccola comunità di Cosseria, ma anche quelli della politica nazionale. Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno espresso la loro solidarietà (senza nascondere la loro rabbia) al sindaco Roberto Molinaro e a tutti gli abitanti del paese.

Foto 3 di 5









Nella giornata di ieri, i due parlamentari savonesi della Lega Paolo Ripamonti e Sara Foscolo si sono recati a Cosseria per esprimere la loro vicinanza al primo cittadino e ai residenti scossi dalla vicenda: “Confidiamo nelle forze dell’ordine, perché i responsabili di questo vile e atroce gesto, vengano assicurati alla giustizia e puniti severamente” ha scritto Ripamonti sulla sua pagina Facebook.

“Come tutti sono sconvolta da questo gesto sconsiderato e ingiustificabile contro un simbolo della nostra cultura – è stato il commento dell’onorevole Foscolo -. Siamo vicini alla comunità di Cosseria e di tutta la Valbormida: i vandali e gli incivili non avranno mai la meglio!”.

Nel frattempo il sindaco Molinaro comunica la partenza di una raccolta fondi per il restauro del Crocifisso: “La sottoscrizione potrà essere effettuata a Millesimo, in piazza Italia dal negozio di Cieli Blù di Antonella Vico e presso la panetteria ex Sorelle Supato, a Cosseria dalla farmacia di Ilaria Rondini, dalla salumeria di Ercole Pizzorno e a Lidora dalla fiorista Monica Ferrando, a Carcare presso la pasticceria-panetteria di Tamara Urru – fa sapere il primo cittadino -. Si provvederà a creare un’opera che coinvolga anche i comuni confinanti, per cui chiedo a chi effettuerà l’offerta di accompagnarla con un biglietto che contenga il proprio desiderio di realizzo con il denaro raccolto”.