Arnasco. Si è riaperta domenica 14 marzo ad Arnasco, con il campionato Csi di corsa campestre, l’attività agonistica provinciale. Una prova complessa sotto il profilo atletico per le oggettive difficoltà che tutte le società partecipanti hanno dovuto superare per poter allenare i propri atleti in sicurezza e con tutti i protocolli anti Covid-19 operativi.

Il plauso va principalmente a tutti gli atleti che si sono cimentati nei vari percorsi dedicati a tutte le categorie a partire dalla categorie Ragazzi e Ragazze sino agli inossidabili Veterani dello sport, che partecipano sempre con entusiasmo encomiabile ed incrollabile e ma pure a tutti i tecnici, gli organizzatori e a quanti si impegnano quotidianamente per rendere possibile queste attività che in questo strano periodo sono così importanti per la collettività ma fondamentali per i ragazzi che ne fanno parte.

La gara organizzata da Atletica San Giorgio Ceriale si è svolta nella magnifica cornice di Arnasco nel primo entroterra di Albenga. Un’ottantina i partecipanti che hanno “combattuto” sempre nel rispetto delle norme anti Covid, con la supervisione dei collaboratori del comune di Arnasco e della Protezione Civile.

Nelle categorie giovanili degni di nota i risultati della società Atletica Run Finale che ha schierato un numero considerevole di atleti.

Ottimi il terzo piazzamento nei Cadetti di Lorenzo Gallo ed il terzo nelle Cadette di Emily Capurro, con a ruota la velocista Sveva Fasolo in un’insolita veste campestre. Finalesi bravi e tenaci nella categoria Ragazzi con, schierati, Raffaello Vigliani, Filippo Furru e Samuele Belotti.

Lo spettacolo delle categorie giovanili si è chiuso con la splendida compagine della Ragazze, con primo e secondo posto rispettivamente di Beatrice Bosco e Angelica Rossi con Lara Farinola, Giulia Mattiauda, Giada Morandi e Rebecca Bosco a seguire.

Positivi risultati per l’Atletica Run Finale, che si accompagnano ad un altrettanto eccellente e vasto vivaio di giovani promesse che si allenano al campo di Boissano, dove sotto la guida dei tecnici Giulio Chirico, Martina Giordano, Pietro Chiesa, Flavio Lenardon, Federico Giotti, e, vicino a stelle di carattere nazionale e internazionale, imparano le varie discipline dell’atletica leggera.