Cairo Montenotte. Dopo le donazioni a protezione civile, centro “Infilse” e pediatria del San Paolo, la Consulta Giovanile di Cairo Montenotte ha eseguito un’altra donazione grazie alla raccolta fondi “TU sei TUTTI” promossa, a marzo 2020, dall’amministrazione comunale, a cui ha contributo la comunità cairese (cittadine, cittadini e imprese).

Questa volta si tratta dell’acquisto di un immobilizzatore/estricatore “XT – PRO” della Ferno che è stato consegnato venerdì 26 febbraio alla presenza del primo cittadino Paolo Lambertini, del vicesindaco e assessore alla protezione civile Roberto Speranza, dell’assessore ai lavori pubblici Fabrizio Ghione e di componenti del C.C.G. presso il distaccamento dei vigili del fuoco di Cairo Montenotte del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Savona.

“Durante la presentazione della attrezzatura, la squadra di turno dei vigili del fuoco ha affermato che non era presente presso il Distaccamento un’apparecchiatura simile e così la Consulta si è fatta carico di questo e ha provveduto a renderla disponibile per la comunità cairese e non solo – affermano dalla Consulta -, questa consentirà operazioni di estricazione in tutta sicurezza grazie alle speciali fibbie delle cinture di sicurezza che semplificano e velocizzano l’immobilizzazione e consentono una presa salda ed ergonomica, oltreché di materiale facile da trasportare e da igienizzare. Inoltre l’attrezzatura è verricellabile, quindi permette ai soccorritori l’utilizzo sia con l’autoscala/autogrù sia con elisoccorso”.

La Consulta si è impegnata anche di organizzare un corso sul corretto utilizzo dell’attrezzatura, grazie ad un tecnico della Ferno che si recherà nelle prossime settimane al Distaccamento. Sono seguiti gli apprezzamenti e i ringraziamenti da parte del capo Distaccamento Maurizio Gallareto, da parte del vicedirettore del comando provinciale dei vigili del fuoco di Savona, Mattia Brunetto, che è giunto presso questa sede nel gennaio 2020 e ha colto anche l’occasione per presentarsi all’amministrazione comunale e sottolineare la sinergia che sussiste e deve sussistere tra loro, il Comune, gli enti locali e le autonomie territoriali, e infine da parte di alcuni Vigili del Fuoco della squadra di turno.

“Anche in questa occasione, come componenti della Consulta Giovanile ci sentiamo di aver contributo, nel limite del nostro campo di azione e di possibilità, a sostenere un importante presidio di contrasto e prevenzione agli incendi, ricerca e soccorso e protezione civile, per il bene della Città e del territorio valbormidese” commentano dalla Consulta.