Confcommercio, a Savona un corso per diventare agente e rappresentante di commercio

Savona. Un corso per diventare agente e rappresentante di commercio. Continua l’attività di formazione ed aggiornamento di Asfoter, l’ente di Confcommercio Savona, che organizza , con inizio 15 marzo, un corso per agente e rappresentante di commercio (RAC) rivolto a tutti coloro che intendano ottenere l’abilitazione obbligatoria per intraprendere tale professione.

L’Agente di commercio è una figura professionale autonoma che, a seconda di un incarico mono o pluri-mandantario da parte di una o più aziende, ha il compito di promuovere contratti commerciali di vendita tra il cliente e l’impresa committente. Il Rappresentante di commercio ha inoltre la facoltà di portare a compimento il contratto che ha promosso, sottoscrivendoli in nome e per conto dell’azienda per la quale opera.

Il corso è accreditato e riconosciuto in tutte le Camere di Commercio italiane, prevede una durata di 80 ore di formazione di cui 46 ore in video-conferenza (modalità sincrona) e 34 ore di lezioni frontali in aula con il rispetto direttive per emergenza Covid-19.

Al superamento dell’esame finale verrà rilasciato un attestato di abilitazione per l’iscrizione al Registro Imprese (S.C.I.A.) della Camera di Commercio, valido su tutto il territorio nazionale.

Per iscriversi o avere informazioni, contattare la segreteria di Asfoter al numero telefonico 019 8331340/41 o inviare una mail a asfoter@confcommerciosavona.it