Come e perché aprire un conto corrente aziendale online

Quando arriva il momento per un titolare di azienda o per un libero professionista di aprire un conto corrente aziendale c’è un dubbio ricorrente, ovvero se convenga maggiormente optare per un conto tradizionale o se invece per un conto business online a supporto dell’attività.

Rispetto a quanto accadeva non troppi anni fa, oggi c’è la possibilità per gli imprenditori di confrontare tra molte offerte di conti correnti legati almeno a una carta aziendale. Le differenze tra le due opzioni disponibili, conto tradizionale e conto corrente aziendale online, sono moltissime a cominciare dalla procedura che è necessario espletare per aprire il conto stesso.

Dal momento che il mondo del lavoro è fluido e in continua evoluzione, sempre più realtà e professionisti scelgono di affidarsi a strumenti che fanno dell’innovazione e dell’efficienza oltre che della praticità dei servizi le loro priorità. Generalmente ci si affida perciò a banche online e istituti di pagamento online come Qonto, poiché quello che viene offerto è qualcosa di più di un conto corrente tradizionale.

Il conto Qonto, per esempio, nasce proprio per semplificare le attività quotidiane di imprenditori e aziende: consente di gestire il saldo direttamente via app, impostare limiti di prelievo e di spesa in merito alle carte assegnate al team, scegliere tra carte di debito Mastercard sia fisiche che virtuali.

Le differenze tra conto corrente tradizionale e online

E’ possibile indicare una differenza sostanziale che intercorre tra il conto tradizionale e il conto corrente business online: quest’ultimo può essere infatti aperto in pochi minuti e interamente via internet. Nessun appuntamento o coda in filiale fisica, insomma, né la necessità di apporre una serie lunghissima di firme con i soci.

Quando si apre il conto corrente vengono effettuati dagli istituti di credito o di pagamento una serie di controlli, atti a verificare che siano presenti tutte le necessarie condizioni. Si tratta di verifiche che riguardano in primis l’identità personale di soci e titolari del conto corrente aziendale (vengono indicati con l’acronimo KYC, ovvero Know your customer). Ci si accerta così che le persone fisiche legate all’azienda non siano connesse a crimini o frodi bancarie. Per il conto corrente aziendale si rendono necessari anche ulteriori controlli, indicati come KYB cioè Know your business, necessari a verificare le attività della società alla quale si vuole intestare il conto.

Tutti i vantaggi di un conto corrente business online

La scelta di un conto corrente aziendale online risulta conveniente poiché questo strumento di supporto al business offre molti vantaggi. Per prima cosa i servizi che vengono offerti da istituti online risultano più economici di quelli offerti da banche tradizionali (è assente la rete di filiali fisiche, si riducono i costi). C’è poi grande trasparenza, visto che sono assenti eventuali costi occulti. La flessibilità è un altro vantaggio dei conti online: la gestione può avvenire tramite device elettronici in ogni momento via app e, come detto, si possono aprire in pochi clic. Le interfacce grafiche sono molto intuitive e avveniristiche, inoltre si può contare su un’estrema affidabilità degli istituti di pagamento online. Il servizio clienti è spesso un fiore all’occhiello, proprio come nel caso di Qonto: reattività, competenza ed efficacia sono la ricetta vincente.