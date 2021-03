Cluster in Comune a Savona, Pd: “Grave la mancanza di chiarezza, ora sì allo smart working per tutti”

Savona. Rsu e i sindacati di categoria hanno chiesto lo smart working per tutti i dipendenti in Comune a Savona a causa dei contagi in aumento e del cluster che ha interessato il settore Lavori Pubblici e Ambiente di Palazzo Sisto.

La richiesta è stata inoltrata questa mattina.

“Una situazione di poca chiarezza che si è creata rispetto alle condizioni di salute di un assessore e al rischio di eventuali contagi, scaturito poi nella polemica mediatica tra l’assessore Santi e il sindaco Caprioglio – afferma il capogruppo Pd in Consiglio comunale Elisa Di Padova -. Siamo in un momento così delicato e tutti i cittadini, da oltre un anno, sono chiamati a tali sacrifici che in ogni ambito della nostra vita deve prevalere il nostro senso di responsabilità e la necessità di seguire le regole per salvaguardare noi stessi e gli altri. Non sono ammessi, per chi riveste ruoli pubblici, confusione e poca trasparenza”.

“Vogliamo esprimere tutto il nostro sostegno nei confronti dei dipendenti comunali, dei funzionari e del segretario generale, in quanto la sicurezza dei lavoratori deve venire prima di tutto: la chiusura del settore Lavori Pubblici e Ambiente fino al 5 aprile, cosa giusta, potrebbe a questo punto non essere sufficiente. Riteniamo quindi giusta e opportuna la richiesta fatta dalla Rsu e dai sindacati in maniera unitaria che queste disposizioni vengano prese per tutti i settori, con i dipendenti in sicurezza in smart working e la garanzia dei soli servizi indifferibili” aggiunge l’esponente Dem.

“In questo contesto è giusto pensare sul lungo periodo: appare davvero la sfida di in futuro imminente lavorare in maniera coordinata affinché da un lato venga implementata la digitalizzazione dei servizi al cittadino e dall’altro lo smart working possa essere praticato in maniera complementare da parte dei dipendenti pubblici, valorizzando sempre più l’elemento della flessibilità organizzativa” conclude.