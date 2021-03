Cluster in Comune a Savona, 16 i positivi: chiusura del settore Lavori Pubblici fino al 5 aprile

Savona. Aumentano i contagi a Palazzo Sisto, con particolare riferimento al settore Lavori Pubblici e Ambiente: un cluster che ha colpito anche l’assessore Pietro Santi, protagonista in questi giorni di un aspro scontro con lo stesso sindaco Ilaria Caprioglio e finito nel mirino della minoranza per la sua positività “non prontamente dichiarata”.

In tutto i positivi sono 16, due ricoverati all’ospedale San Paolo: in attesa dell’esito di un altro tampone.

A seguito della situazione sanitaria e per arginare la diffusione del contagio ecco la determina dirigenziale: è stata disposta la chiusura al pubblico, fino al 5 aprile 2021 compreso, senza eccezioni e con decorrenza immediata, dei locali presso cui sono situati, al secondo piano del palazzo comunale, gli uffici del settore n. 5, Lavori Pubblici e Ambiente; a rotazione, l’immediata collocazione in lavoro agile da remoto, in una percentuale minima non inferiore al 70%, del personale del medesimo settore adibito ai seguenti servizi: servizio Lavori Pubblici; servizio Ambiente; servizio Stabili Comunali e Cimiteri; a rotazione, la compresenza massima di un dipendente per singolo ufficio, esclusivamente per attività indifferibili ed urgenti e per il tempo limitato al loro adempimento.

Nella determina del Comune di Savona sono previste eccezioni pur nello stretto rispetto dei protocolli di sicurezza, esclusivamente per l’espletamento dei seguenti servizi pubblici essenziali indifferibili: cimiteriali; salute pubblica in materia ambientale; urgente manutenzione su beni appartenenti al demanio e al patrimonio civico.

E’ prevista, inoltre, l’effettuazione di un ulteriore screening di tamponi per tutto il personale del settore Lavori Pubblici ed Ambiente.