Cisano Sul Neva. Grazie al monitoraggio costante del territorio e alle conseguenti segnalazioni delle zone più critiche inoltrate alle sedi regionali competenti il comune di Cisano sul Neva si è aggiudicato 920 mila euro di finanziamenti per la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio idrogeologico.

A questo contributo si aggiungono ulteriori 30 mila euro, già ottenuti, per la progettazione. Lunedì si è svolto il primo sopralluogo, nelle zone considerate più critiche, del sindaco Massimo Niero e dei tecnici comunali: “E’ con grande soddisfazione che comunichiamo ai nostri coincittadini l’arrivo di questi importanti finanziamenti che ci permetteranno di eseguire opere essenziali per ridurre il rischio idrogeologico – dichiara il sindaco Massimo Niero – ed evitare che si possano ripetere situazioni drammatiche come quelle registrate a seguito degli eccezionali eventi alluvionali del 2016 che avevano colpito, con grande intensità e in particolare la frazione di Martinetto”.

Ed aggiunge: “Sarà proprio il ponte di Martinetto ad avere la priorità d’intervento. Al più presto verrà convocata una riunione con gli altri enti preposti (Soprintendenza, Regione, Provincia) per far partire una macchina organizzativa che, proprio per il fatto che coinvolge più enti, deve essere perfettamente organizzata in modo da non lasciare tempi morti e farci trovare pronti in caso di nuove calamità naturali che, purtroppo, negli ultimi anni, si sono abbattute con una certa violenza sull’intera Provincia”.

E conclude: “Non può che farci piacere che anche la minoranza abbia speso parole di approvazione per l’arrivo dei nuovi finanziamenti, frutto di una presenza costante e di un lavoro quotidiano che, insieme ai tecnici comunali, svolgiamo da ormai 6 anni e mezzo e che non fa mancare l’attenzione sull’intero territorio comunale, consentendoci d’intervenire rapidamente e in modo efficace per dare risposte rapide ed efficaci a problemi annosi che, per decenni, sono rimasti irrisolti”.