Chiusura newsletter IoLavoro, Candia (Lista Sansa): “Serve subito nuovo strumento. Disoccupati e neet in crescita”

Liguria. “È necessario che venga immediatamente fornito al cittadino un nuovo strumento per favorire l’accesso al mondo del lavoro. Neet e disoccupati sono in grande aumento a causa della crisi dovuta alla pandemia”.

A dirlo è Selena Candia, consigliera regionale della Lista Sansa, che continua: “Grazie alla mia interrogazione abbiamo reso noto a tutti che la Giunta sta lavorando a una nuova versione della newsletter IoLavoro, ma serve subito uno strumento, anche provvisorio, e che non si limiti a parlare di occupazione, ma che punti anche sulla formazione professionale e l’università”.

Candia ha portato all’attenzione del Consiglio regionale di oggi un’interrogazione a risposta immediata per chiedere spiegazioni circa la chiusura della newsletter IoLavoro: “Il servizio della Regione era un’importante fonte di informazioni per i cittadini in cerca di occupazione. La sua chiusura è suonata come un campanello di allarme” considera.

“Un servizio come quello offerto da IoLavoro – conclude Candia – può essere ancora più utile in questo momento drammatico. L’organizzazione mondiale del lavoro, Oil, ha previsto un incremento della disoccupazione mondiale di quasi 25milioni unità. Un problema che la nostra regione conosce fin troppo bene e che ha visto aggravarsi in questo anno di crisi”.