Chiara Rebagliati super, la savonese vince il bronzo al campionato italiano indoor di tiro con l’arco

La finalina della quarta e ultima giornata del 48° Campionato Italiano Indoor, dedicata agli scontri diretti della divisione olimpica, ha riproposto la finalissima dello scorso anno, ma con risultato inverso. Ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo è Chiara Rebagliati (foto di archivio): la savonese in forza agli Arcieri Torrevecchia ha superato Tatiana Andreoli (Fiamme Oro) al termine di un match equilibrato risolto addirittura con un doppio spareggio 6-5 (10-10, 10-9).

Viene così archiviato il Campionato Italiano Indoor, che ha visto in 4 giorni di gara oltre 850 arcieri gareggiare seguendo il restrittivo protocollo regolamentare anti covid.

Per tutti gli azzurri che sono scesi in campo è ora il momento di tornare a pensare alla corsa verso Tokyo e alle competizioni sui 70 metri. Direttamente da Rimini la Nazionale Olimpica e gli atleti della divisione compound, dopo aver fatto ieri il tampone molecolare, partiranno con lo staff per il primo impegno internazionale del 2021: il Grand Prix Europeo di Porec (Cro). Sarà importante in questa occasione sondare lo stato di forma dopo tanto tempo dedicato agli allenamenti nei raduni, ma lontani dalle competizioni.