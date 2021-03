Savona. I commercianti via Luigi Corsi a Savona, anche per Pasqua, come avevano già fatto a Natale, condividono un progetto comune e indicono la caccia alla gallina “Cer-Coccodè”: “S-cova le ‘Galline Speciali’ appollaiate nelle vetrine”. E’ questa l’iniziativa lanciata dall’associazione Corsi e Via per “invogliare le persone a visitare le nostre vetrine”.

“Abbiamo rallegrato la nostra via creandoci – racconta Barbara Fresia, presidente dell’associazione Corsi e Via -, su progetto di un nostro carissimo collega creativo di Loano Vincenzo Menzio, delle galline in cartoncino: buffe, sornione, col piercing, con gli occhiali da sole. Sono oltre 200, ognuna diversa dall’altra e posizionate all’interno o all’esterno dalle vetrine di ogni negozio”.

“Tutti i savonesi – spiega -, e non, sono invitati a visitare le vetrine della nostra via cercando la gallina degli indovinelli. Saranno 5 e cambieranno ogni 5 giorni. Verranno pubblicati uno alla volta nei prossimi giorni”.

“Per partecipare ci sono due possibilità: basterà imbucare un foglietto su cui si scrive la risposta all’indovinello e la vetrina in cui si è vista la gallina con il proprio nome e contatto telefonico nella nostra buca allestita per l’occasione presso Carla Maglieria e Cashmere o inviare un messaggio su Facebook tramite messanger alla pagina di via Luigi Corsi”.

“Durante le festività pasquali – conclude – verranno estratti 5 fortunati a cui andranno dei buoni da spendere nei negozi aderenti all’iniziativa. Noi di #ViaLuigiCorsi continuiamo a mettercela tutta tutta e vi aspettiamo per i vostri acquisti: acquistate nei negozi sotto casa”.