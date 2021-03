Centro vaccinale a Celle, interrogazione della minoranza consiliare al sindaco Mordeglia

Celle Ligure. Proprio nella prima giornata di vaccinazione per gli under 80 a Varazze arriva l’interrogazione del Gruppo Consiliare Uniti per Celle al sindaco Mordeglia su un centro vaccinale in paese.

“Come da indicazioni del Ministero della Sanità, l’immunità della cittadinanza si può ottenere solo con una

vaccinazione capillare della popolazione. L’Asl 2 ha instaurato sul territorio savonese più punti di vaccinazione e ha in previsione l’apertura di altri, ma dette strutture non contemplano la zona compresa tra Albisola e Varazze che conta più di trentamila persone – spiegano dalla minoranza -. Vista l’esigenza chiediamo che l’amministrazione Comunale si impegni a promuovere un incontro con i comuni limitrofi e Stella per avere un punto di vaccinazione sul nostro territorio, portando anche all’attenzione della Regione il problema.”

Problema già sottoposto negli scorsi giorni dal Circolo PD di Celle e Stella a cui il primo cittadino aveva risposto ribadendo l’intenzione di mettere a disposizione il centro Mezzalunga, dietro la stazione, nel caso ci fosse il via libera, per effettuare le vaccinazioni anche a Celle.