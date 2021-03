Celle Ligure. Si rinnova il consiglio di amministrazione della Casa di Riposo Nostra Signora di Misericordia. Per domani l’attuale presidente della storica struttura per anziani, l’avvocato Valentina Barbieri, al termine del proprio mandato di durata biennale, come prevede lo Statuto, ha convocato ufficialmente l’attuale Cda della Fondazione. All’ordine del giorno, la nomina dei nuovi consiglieri che sono quattro, individuati dal sindaco Mordeglia, e uno per quanto riguarda la Regione.

Il nome indicato dalla Regione è quello di Silvana Ramorino (che fa parte dell’attuale consiglio di amministrazione), mentre la scelta del primo cittadino è ricaduta su Federica Zunino, Ernestina Colardo, Marco Mordeglia e Mariomarino Badino.

Il nuovo CdA sarà nominato dal vecchio consiglio di amministrazione e, sempre domani, al suo interno, si eleggeranno presidente e vicepresidente.