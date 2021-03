Celle Ligure, Circolo Pd: “Un punto vaccinale anche nel nostro comune per non creare disparità”

Celle Ligure. Istituire un punto vaccinale anche a Celle Ligure. E’ questa la richiesta del Circolo Pd Celle Ligure – Stella, rivolta al sindaco Caterina Mordeglia.

“E’ urgente e necessario per non creare disparità di trattamento tra i cellesi, per proteggere i più deboli e per aiutare i medici e gli operatori sanitari” si legge nel volantino diffuso dai Dem che chiedono al primo cittadino di “rendere disponibile un locale per le vaccinazioni, come è successo a Varazze, in cui possono operare medici di famiglia con l’aiuto della pubblica assistenza e della protezione civile”.

“La vaccinazione in breve tempo del maggior numero di persone – concludono – è l’arma più forte contro l’epidemia. Fermando il contagio proteggeremo i cittadini e torneremo al più presto alle consuete attività lavorative su ciò si basa il nostro territorio”.