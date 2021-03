Carcarese, nuova avventura per Dino Vercelli: sarà anche il vicepresidente del Cuneo Granda Volley

Carcare. Una nuova avventura, ma sempre colorata di biancorosso, per il presidente dell’Olimpia Carcarese, Dino Vercelli, che entra a fare parte della Cuneo Granda Volley con la carica di vicepresidente.

La società piemontese, la cui prima squadra milita nel campionato femminile di Serie A1, ha infatti ufficializzato il nuovo assetto societario. Tra le novità anche la nomina del nuovo presidente, José Cartellone, trentaseienne imprenditore argentino, mentre Diego Borgna, in carica dall’ottobre del 2017, manterrà un ruolo centrale e ancora più operativo, andando a ricoprire la carica di presidente onorario e amministratore delegato a garantire le fondamenta cuneesi del progetto.

L’avvocato Vercelli sarà il referente principale di tre importanti aree di azione della società biancorossa: la cura del settore giovanile, con la Granda Volley Academy e il suo network che punteranno al salto di qualità con l’obiettivo di diventare serbatoio di talenti per la prima squadra senza però tralasciare l’attività di base, fondamentale soprattutto in un contesto di ripresa dell’attività motoria dopo lo stop imposto dalla pandemia; un sempre maggiore impegno nei progetti di cultura inclusiva dello sport, valorizzando le differenze e favorendo un’attenzione particolare verso i più deboli e la progettazione e realizzazione di eventi estivi in Liguria.

“Sono entusiasta di questa nuova avventura, lo sport è un grande stimolo che mi fa guardare al futuro in modo diverso – spiega Vercelli – La nuova carica non inficerà sull’impegno nei confronti dell’Olimpia Carcarese, società di cui continuerò ad essere orgogliosamente il presidente. Anzi, pur trattandosi di sport differenti, cercherò di creare una sinergia tra i due sodalizi a partire proprio dal welfare, di cui mi occuperò tra le altre cose al Cuneo Granda Volley. Ho sempre avuto a cuore, anche come presidente della Carcarese, questi temi come l’inclusione e le disabilità, l’obiettivo è quello di poter condividere alcune importanti iniziative”.

“Al presidente Dino Vercelli, le congratulazioni da parte di tutta la società – commentano dall’Olimpia Carcarese -. Un ruolo più che meritato per un professionista serio e competente che ama lo sport e ha voglia di fare del bene. A lui e al Cuneo Granda Volley un grandissimo in bocca al lupo!”