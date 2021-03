Carcare, ripartono gli eventi culturali con “Sogni di vite mai vissute”: la mostra di Laura Di Fonzo

Carcare. Un mostra fruibile anche online per dare nuovamente spazio all’arte e agli eventi culturali, ormai fermi da troppo tempo. È questo l’obiettivo di “Sogni di vite mai vissute”, l’esposizione pittorica di Laura Di Fonzo che si terrà nella prestigiosa sede di villa Maura a Carcare, già luogo di numerosi eventi artistici nel corso degli anni.

“Riprendiamo in punta di piedi con le attività culturali presso la nostra biblioteca, con questa esposizione di Laura Di Fonzo – dichiara l’assessore Giorgia Ugdonne – Grazie alla sua intraprendenza sarà possibile testare la formula della visita ‘online’, per dar modo a tutti di poter godere delle opere dell’artista, senza doversi recare sul posto. Certamente la visione in presenza ha un altro effetto, ma la cultura e l’arte non si devono fermare, ed ecco dunque un modo alternativo per far sapere che ci siamo e stiamo lavorando per i tempi migliori.”

La pittrice propone con le sue opere delle finestre su dei mondi onirici, in cui immergersi e lasciarsi andare, in una poetica pittorica fantasiosa e surreale, sui toni del blu, fra cavalli immersi in nuvole tempestose e figure femminili che narrano storie; un dialogo tra opera e osservatore.

L’esposizione sarà visitabile dall’8 al 31 marzo nei giorni feriali durante l’apertura della biblioteca: lunedì/mercoledì/venerdì 10:00 -12:00 e 14:00 – 17:30 e martedì/giovedì 14:00 – 17:30

La mostra sarà visibile dal vivo, con ingressi contingentati e salvo ulteriori decreti, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. Saranno caricati video e altri post a riguardo sui canali social (Facebook e YouTube) della pittrici e della biblioteca.