Carcare, lo stadio Corrent cambia look: a luglio i lavori di rifacimento del manto in erba sintetica

Carcare. Nuovo manto in erba sintetica per lo stadio Candido Corrent: i lavori, il cui costo è di 300 mila euro, saranno effettuati questa estate e comprenderanno anche gli interventi di compensazione del fondo in asfalto, necessari per l’ottenimento dell’omologazione da parte della FIGC.

“Il manto attualmente presente è ormai deteriorato, pertanto si rendeva necessario provvedere alla sua sostituzione – spiega l’assessore allo sport Giorgia Ugdonne – A tal fine il comune di Carcare ha contratto un mutuo con il CONI e l’Istituto per il Credito Sportivo per una somma di 300.000 euro, volto alla realizzazione dell’intervento sopra citato e al perfezionamento della struttura del campo sportivo, lavori che dovrebbero iniziare a partire dal mese di luglio. In questo momento storico di pandemia mondiale, crediamo ancora maggiormente nei valori dello sport, che possano concretamente supportare i bambini e i ragazzi nell’affrontare le difficoltà che si sono presentate”.

A settembre il campo sportivo è stato affidato per 5 anni all’Asd Olimpia Carcarese, all’interno della convenzione è compresa anche la gestione del campetto di via Gaggioni che rimarrà comunque a disposizione delle scuole e del Comune per varie iniziative. Anche per quest’ultimo sono previsti alcuni lavori di riqualificazione, di cui si avranno novità nei prossimi mesi.

“Siamo soddisfatti per l’interesse che l’amministrazione comunale ha dimostrato nei confronti della nostra società – dichiara il presidente dell’Olimpia Carcarese, Dino Vercelli – e siamo convinti che il rifacimento del Corrent, unito alla volontà di rendere utilizzabile e migliorare il campo di località Gaggioni, va visto come un primo importante passo verso il futuro che guarderà non solo alla prima squadra, ma anche ai giovani e al welfare”.

“L’Olimpia Carcarese – conclude l’avvocato Vercelli – deve essere immagine di Carcare, orgoglio e casa dei carcaresi”.