Carcare, lavori nell’area di via Barrili. Il sindaco: “Disagi oggi per impedire allagamenti domani”

Carcare. Disagi a Carcare in via Mascagni, via Barrili e via Naronti, a causa di alcuni lavori per indirizzare correttamente le acque meteoriche nell’alveo del fiume Bormida, con “a monte” dell’ intervento, il ripristino della condotta fognaria.

Ad annunciarlo il sindaco, Christian De Vecchi: “L’obiettivo – spiega – è impedire allagamenti in via Barrili e via Garibaldi”.

L’invito ai residenti è quello di avere pazienza: “I disagi alla viabilità veicolare e pedonale di oggi saranno i vantaggi per la sicurezza di domani”, scrive il primo cittadino.