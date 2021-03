Carcare festeggia Cristian, il primo nato del 2021

Carcare. Questa mattina nella sala del consiglio comunale di Carcare si è svolta la cerimonia per festeggiare il “primo nato a Carcare”, con la consegna del ciuccio in vetro, dono simbolico, opera d’arte dello scultore altarese Costantino Bormioli e il libro “favole al telefono” di Gianni Rodari.

La tradizione bene augurale è al suo settimo anno di pratica, e segna simbolicamente il saluto di benvenuto dell’intera cittadinanza carcarese nei confronti del suo primo nato del 2021, cordialità che ovviamente è estesa a tutti i nascituri sul territorio dell’anno corrente.

Primo nato dell’anno, nel caso carcarese al maschile, è Cristian Bonino, nato il 7 gennaio 2021, all’ospedale di Mondovì, insieme a mamma Sara Costa e papà Matteo Bonino, con la sorellina Melissa compongono la giovane famiglia carcarese.

Arrivano dunque gli auguri del Comune: erano presenti il sindaco Christian De Vecchi, il vice sindaco Bologna e l’assessore Giorgia Ugdonne. “Si tratta chiaramente di un segnale di buon auspicio per le giovani generazioni e per le loro famiglie, ma allo stesso tempo simboleggia anche la volontà amministrativa di prendersi maggiormente cura, negli anni a venire, di tutti i servizi comunali dedicati ai giovanissimi, si pensi in particolar modo alle strutture scolastiche presenti sul territorio comunale”, dicono dal Comune.