Carcare e Plodio uniscono le forze per la sicurezza del territorio

Carcare. Volontari sempre protagonisti per mettere in sicurezza il territorio. Questa mattina i gruppi di protezione civile di Carcare e Plodio hanno lavorato nei boschi confinanti al fine di ripristinare le cosiddette strade “tagliafuoco”, dove in caso di incendio si muovono i soccorsi.

In particolare, gli interventi sono stati effettuati lungo la via “dei Roncazzi”, proprio sul crinale che sovrasta i due comuni.

Ringraziamenti e plausi dai sindaci di Carcare e Plodio, ossia Christian De Vecchi e Gabriele Badano, entrambi soddisfatti per l’ottimo lavoro svolto in perfetta sinergia dai due gruppi.