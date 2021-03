Caos vaccini nel savonese, il direttore Prioli (Asl 2): “Mi scuso per i ritardi, ma dimostrazione di sicurezza”

Savona. “Mi scuso per i ritardi, ma abbiamo assistito ad una dimostrazione di massima sicurezza nelle procedure sanitarie di controllo sulla campagna di vaccinazione”. Lo ha detto questa sera il direttore generale della Asl 2 Savonese Marco Damonte Prioli nel corso della conferenza stampa regionale sull’emergenza Covid. Il direttore ha infatti precisato in merito ai ritardi registrati sia nel comprensorio valbormidese quanto ad Albenga, causati da problemi tecnici nel trasporto delle dosi, in particolare le borse termiche che non hanno garantito la giusta temperatura.

“La catena di sicurezza dalle nostre celle frigo fino ai centri vaccinali ha funzionato al meglio, anche perché è importante proseguire celermente con le vaccinazioni ma è altrettanto, e forse più, importante farlo con la massima sicurezza” ha riferito Prioli.

“Come Asl 2 ci siamo subito attivati per risolvere le criticità tecniche di trasporto, garantendo, come oggi ad Albenga, l’arrivo di un secondo lotto che ha consentito di far rispettare la programmazione prevista”.

“E’ chiaro che per la popolazione si è verificato un disagio non piacevole, ma l’attenzione al rispetto delle procedure e dei protocolli sanitari è prioritario”.

“Fino ad oggi come Asl 2 abbiamo effettuato 400 trasporti di dosi vaccinali, con 40 mila somministrazioni complessive, operando in piena sinergia con tutti gli operatori sanitari coinvolti nel piano vaccinale”.

Infine, il punto sul cluster scolastico in Val Bormida, con 7 alunni positivi al Covid. Oltre ai casi di Millesimo e Cairo, è in quarantena anche la scuola dell’infanzia di Calizzano a causa di alcuni contagi tra i bambini e il personale scolastico, così come l’aumento nel savonese degli ultimi giorni è stato determinato proprio da infezioni nell’ambito delle scuole. Il direttore Asl 2 rassicura: “Dai nostri riscontri i contagi sono derivati da un insegnante, tuttavia sono state messe in atto tutte le procedure previste dal protocollo sanitario e la situazione è sotto controllo, con un contenimento nella diffusione del virus nell’area interessata che ha determinato inevitabilmente misure di isolamento e quarantena a livello preventivo”.

“Ricordo l’importanza decisiva per vincere la sfida della pandemia di rispettare le regole e le disposizioni anti Covid, distanziamento, mascherina… Solo così, proseguendo con la campagna vaccinale, potremo traguardare l’obiettivo finale” conclude il direttore Prioli.