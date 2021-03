Canottaggio, quattro ori per i canottieri LNI Savona al Meeting Nazionale di Candia

Savona. Un altro colpo di remi tutti insieme, avanti nella stessa direzione verso il ritorno alla normalità, con un ottimo bottino conquistato dai canottieri della Lega Navale Italiana di Savona al Meeting Nazionale di Società che si è svolto sabato 27 e domenica 28 marzo sul lago di Candia Canavese, ad una trentina di chilometri da Torino.

I sei giovani atleti componenti la squadra, tra tamponi e protocollo Covid-19 per una partecipazione sicura all’evento, hanno ottenuto quattro medaglie d’oro ed altri buoni piazzamenti.

Tutti gli ori sono stati conquistati dai fratelli Michelangelo (13 anni) e Paola Maria Carlotta (12 anni) Malinconico che hanno dominato nelle rispettive gare.

Michelangelo nella prima giornata ha gareggiato nella specialità del singolo 7,20 Allievi C metri 1.500, vincendo una gara condotta in testa dalla partenza fino ad infliggere un distacco di ben 27 secondi all’atleta della Canottieri Cernobbio e, a seguire, Canottieri Milano, Murcarolo, Canottieri Cerea e Canottieri Germignaga.

Nella seconda giornata, invece, il portacolori savonese ha gareggiato nella specialità del singolo (ossia la barca lunga 8,20 metri) Allievi C 1.500 metri, dove ha ripetuto praticamente lo stesso copione del giorno prima distanziando di trenta secondi l’atleta della varesina Canottieri Gavirate e, a seguire, VVF Tomei di Livorno, Cus Torino e Canottieri Armida. È impressionante la facilità con cui Michelangelo conduce e porta a termine le gare infiggendo distacchi considerevoli agli avversari, malgrado la preparazione non sia ancora al livello richiesto per il periodo.

Per non essere da meno del fratello, anche Paola Maria Carlotta ha conquistato le due medaglie d’oro nella specialità del singolo 7,20 Allievi B2 vincendo la prima, in cui ha inflitto un distacco di 47 secondi all’atleta della Canottieri Caldè e, a seguire, delle Canottieri De Bastiani di Angera e Canottieri Baldesio.

Nella seconda giornata, Paola ha dovuto dare fondo a tutta la sua grinta per avere ragione dell’atleta della Canottieri Cernobbio, distaccata di soli due secondi e, a seguire, delle Canottieri Arolo, Canottieri Baldesio, Canottieri Armida e Canottieri Caldè.

Gli altri canottieri componenti la squadra dai remi biancorossi, pur non avendo conquistato medaglie, hanno comunque gareggiato dando il meglio ed ottenendo onorevoli piazzamenti.

Federico Goso e Michele Loffredo hanno gareggiato nella prima giornata nel singolo Over 17 metri 2.000 ottenendo rispettivamente un quarto e un quinto posto, mentre nella seconda giornata hanno gareggiato nel doppio Over 17 metri 2.000 ottenendo un buon terzo posto che non è però stato sufficiente ad accedere alla finale.

Buona anche la prova di Marcella Sabatelli nel singolo Over 17 metri 2.000 con un notevole secondo posto in qualifica ed un sesto posto in finale.

Infine, esordio per Simone Mamini nel singolo Esordienti metri 2.000 con un sesto posto, incoraggiante trattandosi della sua prima gara in assoluto.

Molta soddisfazione quindi nello staff del gruppo canottaggio della Lega Navale savonese, composto dal direttore tecnico Bruno Pignone, dall’allenatore Franco Badino e dall’istruttrice Federica Perata, per questa impegnativa trasferta che ha offerto positivi segnali per una stagione agonistica che ci si augura ricca di successi.

Nella foto sopra, da sinistra Paola Maria Carlotta Malinconico, Simone Mamini, Marcella Sabatelli, Federica Perata (istruttrice), Michelangelo Malinconico; accovacciati Michele Loffredo, Federico Goso

Paola Maria Carlotta e Michelangelo Malinconico

Michelangelo Malinconico

Paola Maria Malinconico