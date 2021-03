Albenga. Sabato 13 e domenica 14 marzo si è aperto a Milano il circuito Gold del campionato nazionale ginnastica acrobatica organizzato dalla FGI, che ha visto la partecipazione di numerose combinazioni delle squadre iscritte provenienti da tutta Italia.

Nel pieno del rispetto di tutte le regole anti Covid-19 le ragazze della Polisportiva Agi di Albenga, allenate da Annamaria Tricomi ed Eva Verus, hanno conquistato il podio nelle categorie disputate, tornando a casa vittoriose dalla prima delle tre prove necessarie per la qualificazione alle finali nazionali che si svolgeranno a Firenze il 29 e 30 maggio.

La prossima prova sarà invece presso il Palamarco di Albenga il 17 e 18 aprile. Malgrado la gara si sia dovuta svolgere a porte chiuse per via delle restrizioni, società, atleti, genitori e pubblico hanno potuto seguire l’intera competizione in streaming sul sito Acroitalia.it.

La classifica ha visto premiate al primo posto Matilde Gallan e Ginevra Musa con il duo Allieve L3; nella categoria open L3 il duo Alice Guidotti ed Emma Meshau prime classificate, Denise Olmi e Greta Shllegaj seconde classificate (pari merito con la combinazione del Vignate e da regolamento per età slittano al terzo posto), terze classificate Emi Schezzi e Margherita Caracciolo. Bene anche il trio composto da Denise Olmi, Alice Guidotti e Nicole Bellotti.