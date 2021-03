Calizzano in lutto per la perdita dell’amato maestro Egidio Gazzano

Calizzano. L’alta valle in lutto per la perdita di una figura che ha dato tanto alla comunità. È infatti mancato il maestro Egidio Gazzano, classe 1939, insegnante in pensione e fondatore della corale Alpina Montagne Verdi.

Un uomo buono, sempre pronto ad aiutare gli altri, per il quale la musica ha rappresentato un’ancora di salvezza a cui aggrapparsi per superare le difficoltà della vita, come la tragedia famigliare della figlia Daniela, affetta dalla Locked In Syndrome dal 2005, da quando cioè diede alla luce la sua secondogenita all’ospedale di Bra.

È nota in Val Bormida e nel cuneese, infatti, l’associazione “Amici di Daniela”, di cui il padre era membro attivo per aiutare le persone come la figlia, costrette in un letto Ma coscienti, senza potersi muovere nè comunicare se non con lo sguardo.

Molte le parole di cordoglio da parte dei suoi concittadini, tra cui quelle del sindaco Pierangelo Olivieri: “Ciao Maestro, ciao Cavaliere, ciao Egidio. La commozione ed il senso di perdita sono grandi, infiniti. L’insegnamento e l’impegno a tenere alti i valori civili, di fratellanza e solidarietà tuoi propri, con il tuo spirito ed i tuo animo, sempre e comunque, sono, devono essere e saranno la nostra forza. Con affetto, ammirazione e gratitudine”.