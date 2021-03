Calcio, Nicolò Tobia: “A Finale per imparare e migliorare”

Finale Ligure. I giallorossi di mister Pietro Buttu, in vista della ripresa del campionato di Eccellenza, hanno rinforzato l’organico con l’arrivo di quattro giocatori: Stefano Faedo, Tommaso Scarrone, Martini e Nicolò Tobia.

Nicolò Tobia, classe 2003, a parte una breve parentesi nel Savona, ha sempre giocato con il Legino, allenato da papà Fabio.

“Sono contento di essere un giocatore del Finale – esordisce Tobia – arrivo a Finale per imparare e migliorare il mio bagaglio di giocatore”.

“E’ la mia prima esperienza nel campionato di Eccellenza, per cui sono molto motivato e desideroso di mettermi alla prova – continua Tobia – mister Buttu è un allenatore davvero preparato, sta a noi giocatori seguirlo in tutto e per tutto”.

“Il campo, l’odore dello spogliatoio, l’attesa di una partita sono mancati a tutti noi, abbiamo molta voglia di riprendere a giocare e per quanto mi riguarda cercherò di sfruttare al meglio l’opportunità concessami”.