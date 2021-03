Calcio giovanile: sorprese in arrivo per l’Under 17

Anche se l’emergenza Covid continua a rendere impossibile lo stabilire una data per la ripartenza dei campionati nazionali giovanili si sono giocate nello scorso fine settimana diverse gare test match per quanto riguarda i nazionali, in attesa di poter finalmente riprendere i campionati ufficiali.

Nel dettaglio, ecco alcuni dei risultati maturati:

AlbinoLeffe – Giana Erminio 1-1

Empoli – Lazio 1-0

Napoli – Turris 3-0

Parma – Carpi 6-1

Sassuolo – Bologna 3-5

Spal – Juventus 2-3

Spezia – Sampdoria 4-1

Venezia – Roma 0-4

Virtus Entella – Torino 0-2

Per il momento però la FIGC ha prorogato ancora la possibilità di organizzare i test match fino all’11 aprile per le categorie Under 15 e Under 16 e fino al 7 aprile per la categoria Under 17.

Per l’Under 17, questa è senz’altro un lieta notizia, si sta valutando un nuovo format per concedere ai ragazzi di disputare circa due mesi di attività a partire da metà aprile fine a metà giugno. Il nuovo format consisterebbe nella cancellazione dei Gironi A,B,C, per lasciare spazio ad una sorta di mini torneo formato da 8 gironi da 5 squadre ciascuno.

La formula prevederebbe inoltre gare di andata e ritorno più eventuali final eight tra le prime di ogni girone. Si tratta per adesso solo di un’ipotesi che andrà sviluppata e organizzata in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria. Ma di certo è già un bel segnale.