Tra oggi, martedì 2 marzo, domani, mercoledì 3 marzo, e giovedì 4 marzo si disputa la venticinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Questa sera alle ore 20,45 lo Spezia gioca sul campo della Juventus; domani alle ore 20,45 andrà in scena Genoa-Sampdoria.

Il comico genovese Enrique Balbontin, Paolo Mancuso, collaboratore tecnico del Sestri Levante, Giovanni Monaco, giocatore del Savona, Fabrizio Vaccarini, giornalista e direttore sportivo dell’Usd Canaletto Sepor, Livio Fiocchi, allenatore Uefa B, e l’ex calciatore Matteo Danieli (in collegamento da Vilnius, Lituania) commentano le ultime notizie, le possibili formazioni e le curiosità dai campi di gioco, in particolare concentrandosi sull’attesa per il derby della Lanterna tra rossoblù e blucerchiati.