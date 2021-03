Cade dal terrazzino di casa, volo di 3 metri: ferito 30enne

Andora. Incidente domestico nel primo pomeriggio in una abitazione indipendente a Conna, frazione dell’entroterra andorese.

Secondo quanto appreso, intorno alle 14.00, un 30enne sarebbe caduto dal terrazzino di casa, compiendo un volo a terra di circa 3 metri. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Andora e dell’automedica del 118.

Resta da appurare l’esatta dinamica dell’accaduto così come le cause della caduta al suolo: il 30enne, forse, era impegnato in alcuni lavori sulla ringhiera, per poi precipitare nel giardino sottostante per una perdita di equilibrio oppure per una distrazione.

Avrebbe riportato alcune ferite e traumi: dopo le prime cure da parte dei sanitari per lui è stato disposto il trasferimento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita, le sue condizioni non sono giudicate particolarmente gravi.