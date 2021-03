Cade con la bici, ragazzino in ospedale: trauma cranico

Savona. Una brutta caduta con la sua bicicletta oggi pomeriggio a Savona: è successo ad un ragazzino rimasto ferito in piazza Calabresi, intorno alle 17 e 20.

Secondo quanto appreso, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto da solo mentre si trovava in sella alla sua bici, riportando un trauma cranico e altre ferite sul resto del corpo.

L’incidente e le sue conseguenze sarebbero dovute alla dinamica della caduta, con il giovane che ha battuta la testa sull’asfalto.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Quiliano e del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando a quanto riferito, fortunatamente, le sue condizioni non sono giudicate gravi.