Buoni spesa, ad Albenga da oggi via alle domande per la seconda tranche

Albenga. Da oggi è possibile presentare le domande per accedere alla seconda tranche di distribuzione dei buoni spesa finanziati dal Governo con il decreto “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Per accedere ai buoni i cittadini dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso pubblicato sul sito del Comune e compilare la relativa domanda che potrà essere presentata da oggi, lunedì 8 marzo, fino a lunedì 22 marzo.

La richiesta potrà essere presentata via mail, dall’indirizzo del richiedente pena l’esclusione, a protocollo@pec.comune.albenga.sv.it o consegnata a mano all’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì, anche, dalle 15.30 alle 17.30.

“L’avviso – spiega Marta Gaia, assessore alle Politiche Sociali – è rivolto a coloro che, in questo anno di incertezza lavorativa e difficoltà economiche, si sono trovati nella condizione di non riuscire a soddisfare anche le più semplici necessità proprie e delle proprie famiglie. Invito tutti a leggere attentamente sia l’avviso sia il modulo, a verificare di essere in possesso dei nuovi requisiti previsti e compilare la domanda in ogni sua parte, pena l’esclusione. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta gli uffici dei servizi sociali per il grande lavoro che costantemente svolgono con grande professionalità e attenzione”.